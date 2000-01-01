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StoreDot заряжает аккумулятор электроскутера за 5 минут | Фото:14.06 05:18   MIGnews.com

StoreDot заряжает аккумулятор электроскутера за 5 минут

Израильский разработчик инновационных материалов для аккумуляторов StoreDot и его стратегический партнер BP продемонстрировали полную зарядку электрического скутера всего за пять минут.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщает портал Globes.

Электрический скутер был оснащен сверхбыстрой зарядкой от StoreDot. Это доказательство концепции является важной вехой в технологии сверхбыстрой зарядки аккумуляторов, что критично для ускорения внедрения электромобилей.

Технология сверхбыстрой зарядки аккумулятора StoreDot позволяет сократить время зарядки электромобиля до фактического времени заправки горючим.

Ожидается, что в сочетании с необходимой инфраструктурой сверхбыстрой зарядки это значительно улучшит перспективы электромобилей и сыграет ключевую роль в более раннем их внедрении, а в результате чего уменьшится воздействие транспорта на окружающую среду.

"Сверхбыстрая зарядка лежит в основе стратегии электрификации BP, поэтому мы инвестировали в StoreDot в прошлом году и поддерживаем эту демонстрацию технологии сегодня, – говорит Джон Салкельд, директор по технологиям AMU BP. – Для отрасли в целом эта демонстрация доказывает, что мир сверхбыстрой зарядки скоро станет возможным, и служит нашей цели – помочь создать инфраструктуру и структуру сотрудничества, необходимые для более широкого глобального технологического перехода на электромобили".

В прошлом году BP инвестировала в StoreDot 20 миллионов долларов. Среди инвесторов во время раунда финансирования StoreDot серии C в 2017 году был Daimler, а ранее – Роман Абрамович.


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