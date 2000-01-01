Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Названа самая старая планета в Солнечной системе | Фото: Thinkstock13.06 23:29   MIGnews.com

Названа самая старая планета в Солнечной системе

Ядро Юпитера сформировалось спустя всего миллион лет после формирования Солнца, выяснили астрономы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Около 4,6 млрд лет назад из гигантского облака газа и пыли образовалась Солнечная система. Первым появилось Солнце, вслед за ним, как показывали более ранние теоретические расчеты - Юпитер. Однако точный возраст планеты установить не удавалось. Для этого ученые сначала установили возраст метеоритов, проанализировав изотопы молибдена и вольфрама в них. Выяснилось, что метеориты образовались в двух разных источниках примерно 2-3 млн спустя после зарождения Солнечной системы.

Как считают авторы работы, наиболее правдоподобное этому объяснение - разрыв в диске космической пыли, возникший около 1 млн лет назад. Для того, чтобы два источника не объединились, масса ядра Юпитера должна была быть в 20 раз больше массы земного ядра. Таким образом, к тому моменту Юпитер был уже довольно большого размера. Потом его темпы роста замедлились, и лишь спустя еще несколько млн лет он стал в 50 раз больше Земли. Сейчас он в 318 раз больше.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:15
Хаменеи обвинил США в бедах Ближнего Востока
22:42
Парочка занялась сексом на борту самолета Манчестер-Ибица  
21:21
Нетаниягу: "Наш интерес - это безопасность"
20:54
Биньямин Нетаниягу решил завершить кризис с Новой Зеландией
20:24
Израиль: "Цене для новосела" два года
20:20
Ирак "против" изоляции Катара
19:25
В день инаугурации члена БАГАЦа убили его родственницу
18:20
Израиль: Кому положена "рабочая премия"
17:55
В Израиле судили араба, вступившего в ряды ISIS
17:50
Битан: Тарифы на воду можно снизить на 20%
17:24
Эрдоган назвал изоляцию Катара "бесчеловечной"
16:53
Авиакатастрофа в Швейцарии: виновен пилот
16:45
Израиль: в Сирии выявлены устойчивые к антибиотикам инфекции
16:26
Не совсем бесплатное израильское образование
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus