Названа самая старая планета в Солнечной системе

Ядро Юпитера сформировалось спустя всего миллион лет после формирования Солнца, выяснили астрономы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Около 4,6 млрд лет назад из гигантского облака газа и пыли образовалась Солнечная система. Первым появилось Солнце, вслед за ним, как показывали более ранние теоретические расчеты - Юпитер. Однако точный возраст планеты установить не удавалось. Для этого ученые сначала установили возраст метеоритов, проанализировав изотопы молибдена и вольфрама в них. Выяснилось, что метеориты образовались в двух разных источниках примерно 2-3 млн спустя после зарождения Солнечной системы.Как считают авторы работы, наиболее правдоподобное этому объяснение - разрыв в диске космической пыли, возникший около 1 млн лет назад. Для того, чтобы два источника не объединились, масса ядра Юпитера должна была быть в 20 раз больше массы земного ядра. Таким образом, к тому моменту Юпитер был уже довольно большого размера. Потом его темпы роста замедлились, и лишь спустя еще несколько млн лет он стал в 50 раз больше Земли. Сейчас он в 318 раз больше.