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Ученые: Летучие мыши живут на Земле 33 миллиона лет | Фото:13.05 22:27   MIGnews.com

Ученые: Летучие мыши живут на Земле 33 миллиона лет

Обычные короткоухие летучие мыши жили на планете еще более 33 миллионов лет назад, сообщает в воскресенье, 13 мая Reuters.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Королевского бельгийского института естественных наук.

По данным издания, они изучили кости крошечного млекопитающего, которые нашли в 1999 году.

"Мы обнаружили кости летучей мыши рода ночница. Это очень важный род, поскольку он самый распространённый в мире. У нас есть несколько отдельных зубов, фрагменты челюсти и несколько небольших костей. Возраст останков – 33 миллиона лет. Удивительно, что это был такой же род, как сегодня", - отметила палеонтолог Тьерри Смит.

Уточняется, что ученые обнаружили останки во время строительства путей для скоростных поездов на востоке Брюсселя.

"Моему отцу понадобилось несколько лет, чтобы отсортировать весь материал, найти все маленькие зубы с помощью микроскопа. Он собрал 7000 килограммов земли. Там были останки тысяч видов. И среди них были те, которые принадлежали маленькой летучей мши", - добавила исследовательница.

Отметим, что это уникальная находка изменила представление ученых, поскольку ранее специалисты полагали, что такие мыши появились на семь миллионов лет позже.

По мнению исследователей, ночницы существуют так долго потому, что это единственные млекопитающие, которые умеют летать. Таким образом, им нет необходимости соперничать с другими за еду.
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