Американский астронавт скорбил о Холокосте из космоса

По данным издания, среди родственников самого Фьюстера, являющегося известным геофизиком и сотрудничающим с НАСА, нет евреев, но на видеозаписи Эндрю демонстрирует реплику картины "Лунный пейзаж", нарисованной Петром Гинцом – чешским евреем, чьи родственники были убиты в концлагере.
Издание уточняет, что эту копию астронавт получил от администрации Мемориального музея Катастрофы Яд ва-Шем в Иерусалиме.
Отметим, что такая же копия была у трагически погибшего израильского астронавта Илана Рамона.
Перед тем как покинуть космическую станцию Фьюстер почтил память Гинца, Рамона и шести миллионов евреев, погибших в страшные годы Холокоста.