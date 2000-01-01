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Американский астронавт скорбил о Холокосте из космоса | Фото:13.04 22:23   MIGnews.com

Американский астронавт скорбил о Холокосте из космоса

52-летний американский ученый и астронавт Эндрю Фьюстел записал непосредственно на борту Международной космической станции видеоролик в память о многочисленных жертвах Холокоста.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, среди родственников самого Фьюстера, являющегося известным геофизиком и сотрудничающим с НАСА, нет евреев, но на видеозаписи Эндрю демонстрирует реплику картины "Лунный пейзаж", нарисованной Петром Гинцом – чешским евреем, чьи родственники были убиты в концлагере.

Издание уточняет, что эту копию астронавт получил от администрации Мемориального музея Катастрофы Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Отметим, что такая же копия была у трагически погибшего израильского астронавта Илана Рамона.

Перед тем как покинуть космическую станцию Фьюстер почтил память Гинца, Рамона и шести миллионов евреев, погибших в страшные годы Холокоста.
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