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F-35 стали яблоком раздора для США и Lockheed Martin 14.04 07:13   MIGnews.com

F-35 стали яблоком раздора для США и Lockheed Martin

Пентагон приостановил контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35 от компании Lockheed Martin Corp. из-за спора о том, кто будет платить за исправление производственной поломки, обнаруженную на более чем 200 самолетах.

Это не первый инцидент, когда Пентагон и компания Lockheed Martin Corp. "Ставят на паузу" запланировано поставки новейших истребителей. В 2017 году Минобороны США приостановило прием F-35 на 30 дней после того, как была обнаружена коррозия под панелями из углеродного волокна, прикрепленных к фюзеляжу, Binarytribune.

На этот раз речь идет об устранения нового, более серьезного недостатка, требует выезда специалистов компании на военные базы. Стороны ведут переговоры о том, за чей счет будет происходить этот процесс. В самой же компании настроены позитивно на дальнейшее выполнение контракта с Пентагоном.

Несмотря на временное приостановление поставок, производство самолетов на заводах не прекращается.
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