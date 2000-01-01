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youtube13.04 17:59   MIGnews.com

Японец создал огромного аниме-робота

Японский инженер построил гигантского аниме-робота, рост которого составляет 8 метров. Таким образом, Масааки Нагумо воплотил свою мечту в реальность, построив огромного человекоподобного робота Landwalker-Mononofu.

По словам инженера, на создание робота его вдохновил аниме-сериал Mobile Suit Gundam, где он и увидел боевого робота по имени Gundam. Вес робота более семи тонн.



Внутри машины находится небольшая кабинка (откуда осуществляется управление машиной), попасть в которую можно с помощью подъемника.

Как и у персонажа аниме-сериала, правая рука робота оснащена базукой, но в действительности она является пневмопушкой, которая стреляет мягкими мячами.

По словам создателя, аниме-робот был создан исключительно для развлечения. Масааки Нагумо намерен сдавать машину в аренду за 1 тысячу долларов в час.
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