13.04 17:59 MIGnews.com

Японец создал огромного аниме-робота

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Японский инженер построил гигантского аниме-робота, рост которого составляет 8 метров. Таким образом, Масааки Нагумо воплотил свою мечту в реальность, построив огромного человекоподобного робота Landwalker-Mononofu.По словам инженера, на создание робота его вдохновил аниме-сериал Mobile Suit Gundam, где он и увидел боевого робота по имени Gundam. Вес робота более семи тонн.Внутри машины находится небольшая кабинка (откуда осуществляется управление машиной), попасть в которую можно с помощью подъемника.Как и у персонажа аниме-сериала, правая рука робота оснащена базукой, но в действительности она является пневмопушкой, которая стреляет мягкими мячами.По словам создателя, аниме-робот был создан исключительно для развлечения. Масааки Нагумо намерен сдавать машину в аренду за 1 тысячу долларов в час.