14.04 02:33 MIGnews.com

Apple разрабатывает устройство для борьбы с диабетом

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Компания Apple наняла команду ученых-биомедиков для разработки технологии постоянного неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови человека. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.Данная технология в случае успешной разработки может стать "Святым Граалем" для исследователей, так как многие компании до этого безуспешно пытались найти способ измерить сахар, не делая при этом забор крови у пациента.Детали этого проекта пока хранятся в тайне, но есть информация, что с задачей может справиться оптический сенсор, который сможет посылать сигналы через кожу.