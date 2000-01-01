13.04 23:24 MIGnews.com

В Британии создали съедобные бутылки

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Британские ученые создали съедобные бутылки для воды. Данный прорыв стал не только спасителем экологии, но и настоящей сенсацией в этой области.Проект начала инновационная компания Skipping Rocks Labs, которая изобрела эти бутылки еще 3 года назад. Однако потребовалось некоторое время для усовершенствования разработки и ее внедрения в жизнь.Известно, что сама бутылка будет продаваться объемом от 0.25 мл до пяти литров. Сообщается, что это уникальная сфера из водорослей, альгината, а также хлорида кальция, которая безвкусна, а внешне похожа на желе.Аналогичные технологии нередко используются в набирающей популярность молекулярной кухне. Шарики довольно прочные, поэтому их можно вполне носить в другой таре.