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YouTube 13.04 23:24   MIGnews.com

В Британии создали съедобные бутылки

Британские ученые создали съедобные бутылки для воды. Данный прорыв стал не только спасителем экологии, но и настоящей сенсацией в этой области.

Проект начала инновационная компания Skipping Rocks Labs, которая изобрела эти бутылки еще 3 года назад. Однако потребовалось некоторое время для усовершенствования разработки и ее внедрения в жизнь.



Известно, что сама бутылка будет продаваться объемом от 0.25 мл до пяти литров. Сообщается, что это уникальная сфера из водорослей, альгината, а также хлорида кальция, которая безвкусна, а внешне похожа на желе.

Аналогичные технологии нередко используются в набирающей популярность молекулярной кухне. Шарики довольно прочные, поэтому их можно вполне носить в другой таре.
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