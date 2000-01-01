13.04 13:36 MIGnews.com

Израиль: мины будут искать с помощью святящихся бактерий

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Группа научных сотрудников Еврейского университета в Иерусалиме сделала сенсационное открытие. Они разработали дистанционный метод обнаружения взрывчатки с помощью бактерий. Метод сохранит жизни сотен военнослужащих во всем мире.Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Biotechnology.Обнаружение закопанных мин остается большой проблемой во многих частях нашей планеты. Несмотря на большой технический прогресс в средствах поиска, методы остались прежними. В наши дни под землей хранится порядка 100 млн. взрывчатых объектов на территории 70 государств мира.Много мин все еще могут взорваться и представляют большую опасность для жизни солдат.Но израильские исследователи нашли эффективный метод. Наши ученые сумели вырастить на основе кишечной палочки генномодифицированные бактерии, которые светятся при наличии в среде взрывчатых веществ.Микроорганизмы раскидывают на потенциально опасных территориях, а после наблюдают за их поведением с помощью удаленной аппаратуры.Новый метод успешно протестировали на минном поле на севере Израиля.