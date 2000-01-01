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Хакеры могут подглядывать за вашими детьми | Фото:14.03 09:08   MIGnews.com

Хакеры могут подглядывать за вашими детьми

Злоумышленники могут без особого труда взломать доступ к вашим домашним камерам наблюдения, дверным звонкам, термостатам и даже к системам наблюдения за маленькими детьми.

К такому выводу пришли эксперты кибербезопасности из Университета им. Бен-Гуриона во время проверки "Интернета вещей", сообщает во вторник, 13 марта The Times of Israel.

По словам специалистов, в ходе исследования им с легкостью удалось взломать системы, которые присутствуют почти в каждом современном доме.

Израильские эксперты отмечают, что они продолжают выполнять исследование, чтобы определить защищенность виртуального мира "умного дома".

Специалисты подчеркивают, что современные технологии в доме обеспечивают гражданам комфорт, но не гарантируют безопасность.

"Это по-настоящему пугает, как легко преступник, вуайерист или педофил может получить контроль над этими устройствами", - говорит доктор Йосси Орен из Отдела программного обеспечения и информационных систем Университета Бен-Гуриона.

"Проверяя эти устройства в своей лаборатории, мы смогли запустить громкую музыку через электроняню, удаленно выключить термостат и камеру наблюдения", - добавил эксперт.
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