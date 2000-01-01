Обнаружены следы первых звезд Вселенной

Ученые с помощью телескопа ALMA обнаружили гигантские массы звездной пыли, которая светится в галактике с красным смещением, соответствующим всего 4% от нынешнего возраста Вселенной.
Галактика стала самой дальней из всех, в которых были обнаружены пыль и кислород, передает ТСН, ссылаясь на Европейскую южную обсерваторию.
Галактика A2744_YD4 содержит в себе массу пыли, которая осталась после окончания эволюционного пути более раннего поколения звезд. Космическая пыль состоит в основном из кремния, углерода и алюминия, а размер ее зерен всего около миллионной доли сантиметра.
В свою очередь, химические элементы, из которых состоят эти зерна, являются продуктами термоядерного синтеза, что происходит внутри звезд. Когда звезды умирают, пыль рассеивается в космическом пространстве. В частности, это происходит при взрывах сверхновых – конечной стадии существования короткоживущих массивных звезд.
Сейчас пыли в галактиках очень много и она является основным "строительным материалом" при формировании звезд, планет и сложных молекул. Но в ранней Вселенной, когда первое поколение звезд еще не успело умереть, пыль встречалась редко.
Выявление пыли в ранней Вселенной дает новую информацию о том, когда происходили первые вспышки сверхновых, а значит, и когда во Вселенной зажглись первые звезды. К слову, в Млечном Пути в год образуется лишь одна звезда с массой Солнца.