Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Обнаружены следы первых звезд Вселенной | Фото: Thinkstock13.03 02:40   MIGnews.com

Обнаружены следы первых звезд Вселенной

Ученые с помощью телескопа ALMA обнаружили гигантские массы звездной пыли, которая светится в галактике с красным смещением, соответствующим всего 4% от нынешнего возраста Вселенной.

Галактика стала самой дальней из всех, в которых были обнаружены пыль и кислород, передает ТСН, ссылаясь на Европейскую южную обсерваторию.

Галактика A2744_YD4 содержит в себе массу пыли, которая осталась после окончания эволюционного пути более раннего поколения звезд. Космическая пыль состоит в основном из кремния, углерода и алюминия, а размер ее зерен всего около миллионной доли сантиметра.

В свою очередь, химические элементы, из которых состоят эти зерна, являются продуктами термоядерного синтеза, что происходит внутри звезд. Когда звезды умирают, пыль рассеивается в космическом пространстве. В частности, это происходит при взрывах сверхновых – конечной стадии существования короткоживущих массивных звезд.

Сейчас пыли в галактиках очень много и она является основным "строительным материалом" при формировании звезд, планет и сложных молекул. Но в ранней Вселенной, когда первое поколение звезд еще не успело умереть, пыль встречалась редко.

Выявление пыли в ранней Вселенной дает новую информацию о том, когда происходили первые вспышки сверхновых, а значит, и когда во Вселенной зажглись первые звезды. К слову, в Млечном Пути в год образуется лишь одна звезда с массой Солнца.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:22
Какие напитки ухудшают здоровье
01:35
Космос вызывает рак крови
00:26
Ученые: состоятельные мужчины успешнее в интимной жизни
23:31
Фийон назвал карикатуру на Макрона "антисемитской"
22:14
Подростки упали с высоты 6 метров: 2-е серьезно пострадали
21:50
Премьер Нидерландов за "де-эскалацию" конфликта с Турцией
21:19
Автобус протаранил пешеходов на параде в Гаити: 34 погибших
20:53
Убийцу 7 израильских школьниц встречали как "героя"
20:39
Молодых израильтян тревожит жилищный вопрос
20:18
Минфин Германии: "Трудно продолжать работу с Турцией"
19:57
Число погибших в теракте в Дамаске возросло до 74 человек
19:24
Израиль: Женщинам-бизнесменам приходится непросто
18:55
Эрдоган призвал ввести санкции против Нидерландов
18:22
Полиция обеспечит безопасность во время празднования Пурима
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus