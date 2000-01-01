14.03 01:27 MIGnews.com

Через 20 лет на орбите Земли может появиться мегаполис

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Представители Британского межпланетного сообщества сделали сенсационное заявление. Они уверены, что через 20 лет на орбите Земли появится первая колония, населенная людьми.На орбитальном космическом корабле, оборудованном всем необходимым для жизни, поселятся до 10 миллионов людей. По словам главы Британского межпланетного сообщества Джери Стоуна, мегаполис в космосе по форме будет представлять собой цилиндр диаметром 6,5 метра и длиной 32 километра.Стоун полагает, что строительство орбитального комплекса начнется через 10 лет, а к 2037 году он будет запущен в космос. Цель этого проекта — обслуживание мощных солнечных панелей, которые будут собирать энергию Солнца и передавать ее на Землю. Солнечные электростанции на нашей планете недостаточно мощны, поскольку на пути света находится земная атмосфера.Примечательно, что еще в 1970 году студенты Принстонского университета по заданию профессора Джерарда О’Нила разработали целых три проекта орбитального судна для жизни и работы землян, однако они так и остались нереализованными, передает Svopi.