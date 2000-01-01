Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Через 20 лет на орбите Земли может появиться мегаполис | Фото: Thinkstock14.03 01:27   MIGnews.com

Через 20 лет на орбите Земли может появиться мегаполис

Представители Британского межпланетного сообщества сделали сенсационное заявление. Они уверены, что через 20 лет на орбите Земли появится первая колония, населенная людьми.

На орбитальном космическом корабле, оборудованном всем необходимым для жизни, поселятся до 10 миллионов людей. По словам главы Британского межпланетного сообщества Джери Стоуна, мегаполис в космосе по форме будет представлять собой цилиндр диаметром 6,5 метра и длиной 32 километра.

Стоун полагает, что строительство орбитального комплекса начнется через 10 лет, а к 2037 году он будет запущен в космос. Цель этого проекта — обслуживание мощных солнечных панелей, которые будут собирать энергию Солнца и передавать ее на Землю. Солнечные электростанции на нашей планете недостаточно мощны, поскольку на пути света находится земная атмосфера.

Примечательно, что еще в 1970 году студенты Принстонского университета по заданию профессора Джерарда О’Нила разработали целых три проекта орбитального судна для жизни и работы землян, однако они так и остались нереализованными, передает Svopi.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
В НАТО решили вести конструктивный диалог с Россией
00:17
Cовместный сон может стать причиной развода
23:36
Россию на Евровидении представит девушка в инвалидном кресле
22:35
Ученые: сохранить хорошую память в старости реально
21:38
Встреча Трампа и Меркель перенесена из-за непогоды
20:55
Меркель впервые встретится с Трампом
20:42
Главу Евросовета Туска вызвали на допрос в прокуратуру
20:29
В Mobileye рассказали, что будет с компанией после продажи
20:15
Президент Венгрии переизбран по итогам второго тура
19:55
Турецкий министр за пересмотрение договора с ЕС о мигрантах
19:31
Путин встретится с главой Ирана Хасаном Рухани
19:11
Биби и Кахлон сформулируют проект снижения налогов
18:57
В Меа Шеарим "повесили солдат ЦАХАЛа"
18:26
Двух сотрудников ООН похитили в Конго
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus