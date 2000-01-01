Ученые нашли гены ранее неизвестных предков человека

В рамках исследования ученые Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман обнаружили генетический материал, который принадлежит неизвестным науке видам человека. Следы неизвестного предка появились, когда эксперты проанализировали геномы западноафриканских популяций и обнаружили, что до пятой части их ДНК произошло от исчезнувших родственников.
Генетики предположили, что десятки тысяч лет назад предки современных западноафриканцев скрещивались с еще не обнаруженными древними людьми, как древние европейцы когда-то скрещивались с неандертальцами.
"Исследуемые нами западноафриканцы происходят от этой неизвестной древней популяции", – рассказал биолог Шрирам Шанкарараман.
Ученые отметили, что ранее Земля была домом для многих родственных видов или подвидов человека. Современные европейцы несут небольшое количество генов неандертальцев, а коренные австралийцы, полинезийцы и меланезийцы имеют гены от денисовцев, другой группы древних людей.
Предыдущие исследования намекали на то, что был вид других древних людей, когда-то обитавших в Африке. Для того, чтобы узнать о нем, ученые собрали 405 геномов из четырех западноафриканских популяций и использовали статистические методы.
"Похоже, они оказали довольно существенное влияние на геномы современных людей, которых мы изучали. На их долю приходится от 2% до 19% генетического происхождения испытуемых", – добавил Шанкарараман.
Изучаемые группы населения были родом из трех стран: из Нигерии, Сьерра-Леоне и Гамбии. По предварительным оценкам, "популяция призраков" откололась от предков неандертальцев и современных людей между 360 000 и 1 млн лет назад. В группе было примерно 20 тысяч особей, которые перемешались с предками современных западноафриканцев.