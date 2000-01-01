Успешно испытан на людях робот-микрохирург MUSA

Роботизированная система MUSA, способная проводить операции по восстановлению утраченных тканей , успешно прошла испытания с участием 20 девушек-добровольцев.
Как отмечают специалисты, теоретически операции, проводимые роботом, под силу совершать и человеку, однако для этого необходим весьма квалифицированный хирург, а операция будет продолжаться дольше и отнимет у врачей много сил, пишет Futurism.
По большому счету, операции все еще проводил человек - система лишь копировала движения хирурга в уменьшенном масштабе. Тем не менее, робот «отличал» основные движения от случайной дрожи рук, так что его собственные движения были еще точней. Сам хирург во время операции ориентировался на картинку с микроскопа.