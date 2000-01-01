13.02 15:22 MIGnews.com

DARPA разработала робота, который ловит дроны в воздухе

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DARPA разработала систему быстрого запуска и “поимки” беспилотных летательных аппаратов.Дроны, весом до 400 кг, перевозятся в специальных контейнерах.Система называется SideArm, и для работы на ней требуются всего два оператора. SideArm ловит дрон на крюк и затем направляет его на ведущий рельс.Разработчики утверждают, что речь идет о дешевой и чрезвычайно эффективной системе запуска и посадки дронов практически в любой местности. Доказано, что система может удерживать дроны весом до 500 кг.Пока не ясно, будет ли разработчик создавать версию для мини-беспилотников.