13.02 15:22 MIGnews.com
DARPA разработала робота, который ловит дроны в воздухе
DARPA разработала систему быстрого запуска и “поимки” беспилотных летательных аппаратов.
Дроны, весом до 400 кг, перевозятся в специальных контейнерах.
Система называется SideArm, и для работы на ней требуются всего два оператора. SideArm ловит дрон на крюк и затем направляет его на ведущий рельс.
Разработчики утверждают, что речь идет о дешевой и чрезвычайно эффективной системе запуска и посадки дронов практически в любой местности. Доказано, что система может удерживать дроны весом до 500 кг.
Пока не ясно, будет ли разработчик создавать версию для мини-беспилотников.
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