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В Японии создали робопчел | Фото: renee.hawk/Flickr14.02 02:08   MIGnews.com

В Японии создали робопчел

Ученые из Японии представили ноу-хау - роботов-беспилотников, способных заменить пчел в опылении цветковых растений. Такие разработки стали особенно актуальными в последние годы на фоне неуклонного сокращения популяции пчел во всем мире, пишет Gizmodo.

"Телевизионные программы о проблемах опыления, снижение числа медоносных пчел и последние достижения робототехники, а не только (сериал - ред.) "Черное зеркало" эмоционально мотивировали меня", - рассказывает японский химик Эйдзиро Мияко из института AIST.



Инженеры снабдили небольших 5-сантиметровых дронов клейкой поверхностью, покрытой разработанным Эйдзиро Мияко жидким гелем. Сама поверхность состоит из органического вещества – шерсти животных.

Главным свойством этого геля является способность проводить электричество и удерживать заряд. Пчелы, как правило, заряжены положительно, пыльца — отрицательно. Эти противоположности притягиваются, и пыльца налипает на пчел. По тому же принципу работает и гель.
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