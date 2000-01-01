13.01 09:01 MIGnews.com

Новая модификация Железного Купола: 100% успеха

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Отмечая десятилетие с момента начала первых испытаний ПРО Железный Купол министерство обороны Израиля сообщает о разработке новой, модифицированной версии системы.Система Железный Купол состоит из набора мощных современных радаров, производимого дочерним предприятием концерна Israel Aerospace Industries, ракет перехватчиков, производимых компанией Rafael и командного-контрольного центра фирмы mPrest. Система предлагает защиту от ракетной угрозы на малых расстояниях в составе многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля.Пини Юнгман, вице-президент оборонного концерна рассказывает: “Мы завершили серию тестов с показателем успешного перехвата в сто процентов. Система перехватила все угрозы, симуляции которых были произведены в специально отведенном районе”.Министерство обороны, со своей стороны, сообщило о том, что “тесты симулировали будущие угрозы, с которыми может столкнуться система”. Моше Патель, глава управления закупок министерства сообщил, что модифицированная система скоро поступит в войска.Патель сказал: “Успешная серия тестов, которую мы завершили прошла ровно через десять лет после первого перехвата Железным Куполом. На протяжении минувшего десятилетия, мы совершили десятки перехватов в рамках испытаний и более двух тысяч оперативных перехватов”.Испытания проводились директоратом оборонных исследования и разработок (МАФАТ).Система ПРО Железный Купол, на разработке которой в свое время настоял министр обороны Амир Перец, осуществила первый реальный перехват осуществила 6 января 2010 года. Через год система поступила в войска. С тех пор Железный Купол сбил 2400 ракет. Министерство обороны утверждает, что у Железного Купола - 85% успешных перехватов.На протяжении последних десяти лет Железный Купол использовался очень интенсивно, в особенности в районе границы с Газой. Он применялся для перехвата ракет, минометных снарядов и даже дронов. Несмотря на то, что израильские военные не устают повторять, что герметичной защиты от ракетной угрозы не существует, Железный Купол, вне всякого сомнения, спас жизни многих израильских граждан в ходе трех войн с Газой и бесконечного числа “очередных витков эскалации“ на границе с палестинским анклавом.На прошлой неделе министерство обороны объявило о работах над создание лазерного оружия, которое сможет сбивать ракеты и дроны. и станет дополнением к системе ПРО Железный Купол.Развитие системы стало возможным благодаря недавнему “технологическому прорыву”, в результате многих лет вложений и исследования оборонных концернов. О сути прорыва ничего не сообщается.Тестирование системы начнется в следующем году. Система находится на ранних стадиях разработки и ее развертывание не планируется в ближайшем будущем.