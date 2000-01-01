14.01 01:21 MIGnews.com

Зачем киты-убийцы становятся "бабушками"?

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Британские ученые с Университета Эксетера выяснили, почему самки косатки прекращают размножение и становятся "бабушками". Исследователи утверждают, что киты-убийцы прекращают размножение для того, что не составлять конкуренции своим дочерям.По словам руководителя исследования Даррена Крофта пожилые самки помогают своим дочерям воспитывать новое поколение. Научная статья на данную тему опубликована в журнале Current Biology."Самки многих видов животных становятся лидерами в своих группах в пожилые годы, однако наши новые наблюдения показывают, что старые косатки входят в менопаузу по той причине, что проигрывают конкуренцию своим дочерям" – подчеркнул Даррен Крофт.