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Зачем киты-убийцы становятся `бабушками`? | Фото: Thinkstock14.01 01:21   MIGnews.com

Зачем киты-убийцы становятся "бабушками"?

Британские ученые с Университета Эксетера выяснили, почему самки косатки прекращают размножение и становятся "бабушками". Исследователи утверждают, что киты-убийцы прекращают размножение для того, что не составлять конкуренции своим дочерям.

По словам руководителя исследования Даррена Крофта пожилые самки помогают своим дочерям воспитывать новое поколение. Научная статья на данную тему опубликована в журнале Current Biology.

"Самки многих видов животных становятся лидерами в своих группах в пожилые годы, однако наши новые наблюдения показывают, что старые косатки входят в менопаузу по той причине, что проигрывают конкуренцию своим дочерям" – подчеркнул Даррен Крофт.
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