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Ferrari анонсировала собственный электрокар | Фото:12.12 23:00   MIGnews.com

Ferrari анонсировала собственный электрокар

Ferrari планирует выпустить свой первый полностью электрический автомобиль после 2025 года.

Об этом заявил гендиректор итальянской компании Луи Камиллери.

По его словам, Ferrari "определённо" изучает возможность создания полностью электрического автомобиля класса Grand Tourer, но в обозримом будущем все же будет придерживаться выпуска гибридных автомобилей.

В ходе общения с журналистами во время бизнес-ланча в дизайн-ателье Centro Stile Ferrari в Маранелло, где находится завод компании, Камиллери высказал мнение, что технологии для аккумуляторных батарей все еще находятся не на должном уровне.

"Все еще имеются существенные проблемы с точки зрения автономии, с точки зрения скорости перезарядки. В итоге мы выйдем на рынок с одной из моделей. Но это после 2025 года. Не в краткосрочной перспективе», — резюмировал он.


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