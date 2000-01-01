Израиль: обнаружены вирусы для кражи данных с кредиток
Израильские исследователи обнаружили новые компьютерные вирусы, которые использовались для кражи данных с кредитных карт в розничных магазинах и финансовых учреждениях в США и Европе.
По предварительным данным, преступление совершила организованная группировка FIN6, специализирующаяся на краже финансовой информации, передает Тhe Jerusalem Post.
Как правило, данные воровали в точке покупки в розничных магазинах, используя устройства, которые сканируют банковские карты. Также подверглись атакам базы данных финансовых учреждений, которые используют кредитки.
Уточняется, что тип атаки называется "Якорь": сначала злоумышленники используют инструменты распространения вредоносного ПО, после чего пользовались некими уникальными программами.
"Деятельность FIN6 была раскрыта в октябре, после того, как нам удалось остановить кибератаку на наших клиентов, прежде чем они смогли получить финансовые данные. После напряженного расследования мы смогли отследить действия хакеров и обнаружили, что они распространяют эти вирусы с августа 2018 года без перерыва", – сказал руководитель исследовательской группы в Cybereason Асаф Дахан.
По его словам, злоумышленники пытались получить конфиденциальную финансовую информацию в разных странах в США и Европе. Согласно оценке, у очень крупных компаний были украдены миллионы.