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12.12 15:41   MIGnews.com

Израиль: обнаружены вирусы для кражи данных с кредиток

Израильские исследователи обнаружили новые компьютерные вирусы, которые использовались для кражи данных с кредитных карт в розничных магазинах и финансовых учреждениях в США и Европе.

По предварительным данным, преступление совершила организованная группировка FIN6, специализирующаяся на краже финансовой информации, передает Тhe Jerusalem Post.

Как правило, данные воровали в точке покупки в розничных магазинах, используя устройства, которые сканируют банковские карты. Также подверглись атакам базы данных финансовых учреждений, которые используют кредитки.

Уточняется, что тип атаки называется "Якорь": сначала злоумышленники используют инструменты распространения вредоносного ПО, после чего пользовались некими уникальными программами.

"Деятельность FIN6 была раскрыта в октябре, после того, как нам удалось остановить кибератаку на наших клиентов, прежде чем они смогли получить финансовые данные. После напряженного расследования мы смогли отследить действия хакеров и обнаружили, что они распространяют эти вирусы с августа 2018 года без перерыва", – сказал руководитель исследовательской группы в Cybereason Асаф Дахан.

По его словам, злоумышленники пытались получить конфиденциальную финансовую информацию в разных странах в США и Европе. Согласно оценке, у очень крупных компаний были украдены миллионы.


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