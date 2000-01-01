12.10 04:12 MIGnews.com

Ученые смогли оживить мозг мыши через месяц после ее смерти

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В Японии ученым удалось при помощи новой методики поддерживать ткани мертвого мозга мыши живыми и функционирующими на протяжении почти месяца.Известно, что исследователи использовали специальное микрофлюидное устройство, которое помогло увлажнить и предотвратить высыхание тканей, эксплантированных из мозга мыши, но при этом поддерживать увлажнение на оптимальном уровне.Ученые доказали, что ткани не нужно оставаться постоянно погруженной в жидкость - она могла получать питательные вещества из влажной среды.Согласно исследованию, ткани мозга могут оставаться живыми в течение более чем 25 дней после смерти организма.При этом контрольный образец потерял активность через 10 дней. "Этот метод можно использовать не только для эксплантации тканей животных. Кроме того, это улучшит исследования в области органогенеза", - рассказали ученые.