Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые смогли оживить мозг мыши через месяц после ее смерти 12.10 04:12   MIGnews.com

Ученые смогли оживить мозг мыши через месяц после ее смерти

В Японии ученым удалось при помощи новой методики поддерживать ткани мертвого мозга мыши живыми и функционирующими на протяжении почти месяца.

Известно, что исследователи использовали специальное микрофлюидное устройство, которое помогло увлажнить и предотвратить высыхание тканей, эксплантированных из мозга мыши, но при этом поддерживать увлажнение на оптимальном уровне.

Ученые доказали, что ткани не нужно оставаться постоянно погруженной в жидкость - она могла получать питательные вещества из влажной среды.

Согласно исследованию, ткани мозга могут оставаться живыми в течение более чем 25 дней после смерти организма.

При этом контрольный образец потерял активность через 10 дней. "Этот метод можно использовать не только для эксплантации тканей животных. Кроме того, это улучшит исследования в области органогенеза", - рассказали ученые.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:23
Назван самый вредный вид хлеба
02:28
Машина времени? Странное явление в Кремле попало на видео
01:18
СМИ придумали новую болезнь для Заворотнюк: ответ
23:20
Меган Маркл не получила желаемую тиару на свадьбу
22:37
Трамп покоряет Twitch
21:42
Иерусалиму грозит штраф из-за мусора
21:21
Протесты на границе с Газой: камни, огонь, дымовые гранаты
20:35
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Сирии
20:19
Британский экоактивист приклеил себя к крыше самолета
19:19
Напавшего на людей в Манчестере обвинят в терроризме
18:44
В Хайфе арестован мужчина по подозрению в убийстве жены
18:26
"Альтернативу для Германии" обвиняют после теракта в Галле
18:01
В Сирии взорвался автомобиль: есть погибшие
17:32
Турция сталкивается с жестким сопротивлением курдов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus