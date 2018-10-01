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Впервые в истории: у двух самок мышей появилось потомство | Фото:13.10 23:28   MIGnews.com

Впервые в истории: у двух самок мышей появилось потомство

Впервые в истории ученым удалось вырастить мышей из биоматериала двух самок.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает National Geographic со ссылкой на китайскую Академию наук.

Результаты исследования описаны в журнале Cell Stem Cell Thursday.

Стоит отметить, что такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Дети от пар с двумя отцами погибали вскоре после рождения.

Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии. Сейчас эти две самки грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят ученые.

Сначала биологи выделяли гаплоидный ("одинарный") геном у двух самок, а затем с помощью ГМ-технологии CRISPR точечно "включали" развитие стволовых клеток. Модифицированные молекулы ДНК пересаживали в донорские яйцеклетки, а их — самкам мышей, которые выступали в роли суррогатных матерей. 14 % из 210 подготовленных эмбрионов нормально сформировались, а детеныши родились здоровыми и способными размножаться.

По мнению профессора Ли, это исследование показывает, что в будущем, возможно, однополые пары смогут иметь детей. Однако многие исследователи сомневаются в этом методе и его применении к людям.


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