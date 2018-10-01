Впервые в истории: у двух самок мышей появилось потомство

Стоит отметить, что такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Дети от пар с двумя отцами погибали вскоре после рождения.
Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии. Сейчас эти две самки грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят ученые.
Сначала биологи выделяли гаплоидный ("одинарный") геном у двух самок, а затем с помощью ГМ-технологии CRISPR точечно "включали" развитие стволовых клеток. Модифицированные молекулы ДНК пересаживали в донорские яйцеклетки, а их — самкам мышей, которые выступали в роли суррогатных матерей. 14 % из 210 подготовленных эмбрионов нормально сформировались, а детеныши родились здоровыми и способными размножаться.
По мнению профессора Ли, это исследование показывает, что в будущем, возможно, однополые пары смогут иметь детей. Однако многие исследователи сомневаются в этом методе и его применении к людям.