Особенности ноутбуков HP Omen

Желаете приобрести ноутбук, который бы прекрасно справлялся и с основными пользовательскими задачами, и с современными играми? Обратите внимание на технику HP Omen!
H1 Ноутбуки HP Omen – не только для игр!
Современные компьютерные игры требуют от геймера наличия соответствующего оборудования. Чтобы в полной мере насладиться игровым процессом, ресурсов обычного ПК или ноутбука будет недостаточно. Потребуется приобретение техники, способной в полной мере выдержать серьезную нагрузку. С такими задачами без проблем справляются все модели ноутбуков HP Omen.
Внешний вид техники
Отличительной чертой ноутбуков HP Omen является мистический внешний вид. Массивный, агрессивный корпус окрашен в насыщенный, черный цвет, однако при этом изделие все равно сохраняет изящный вид. Решетки динамиков ноутбука подсвечены красным светом, который мигает в такт музыке и звукам игры. Клавиатура также подсвечена красным светом, но менее ярким. Кнопки клавиатуры смещены влево и расположены немного нестандартным образом. Однако если владелец будет пользоваться устройством каждый день, он быстро привыкнет. Тачпад также имеет необычную прямоугольную форму и крупные размеры. Но такое решение является очень удобным. Из-за необычной формы корпуса и клавиатуры все разъемы расположены сзади.
Характеристики устройства
HP Omen – это ноутбуки, предназначенные для игры. По этой причине нет ничего необычного в том, что они укомплектованы "отборным" железом. "Сердцем" такой техники является 4-ядерный процессор Intel Core i7-4710HQ Haswell, тактовая частота которого составляет 2500 МГц в обычном режиме и достигает 3,5 Ггц в режиме Turbo Boot. Объем оперативной памяти, которой укомплектованы ноутбуки данной серии, может составлять от 8 до 16 Гбайт (все зависит от модели устройства). Тип памяти в ноутбуках HP Omen – DDR3L.
Помимо всего прочего в ноутбуках данной серии также присутствует графический ускоритель Intel HD Graphics 4600, ресурса которого вполне хватает для просмотра фильмов. Объем накопителя SSD также может составлять 256 или 512 Гбайт.
Что касается дисплея устройства, то его функциональных возможностей вполне хватает для того, чтобы не только играть. Используя HP Omen, можно выполнять многие другие пользовательские задачи: смотреть фильмы и видео, обрабатывать фото и так далее. Сенсорная основа позволяет быстро выполнять многие команды путем одного прикосновения.
В целом ноутбуки HP Omen можно назвать устройствами с хорошо сбалансированной "начинкой" и прекрасным вариантом и для поклонников современных компьютерных игр, и для рядовых пользователей.