12.06 19:37 MIGnews.com

Выявлен новый вероятный симптом коронавируса

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Ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля выявили новый симптом, который может быть связан с коронавирусом COVID-19.Результаты исследования обнародованы в журнале Gastroenterology.В частности, данный симптом проявляется у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы.У группы пациентов с избыточным весом или ожирением неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на панкреатит, хотя признаки не были типичны для этого заболевания.По словам исследователей, данное открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.