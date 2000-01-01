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Выявлен новый вероятный симптом коронавируса | Фото:12.06 19:37   MIGnews.com

Выявлен новый вероятный симптом коронавируса

Ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля выявили новый симптом, который может быть связан с коронавирусом COVID-19.

Результаты исследования обнародованы в журнале Gastroenterology.

В частности, данный симптом проявляется у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы.

У группы пациентов с избыточным весом или ожирением неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на панкреатит, хотя признаки не были типичны для этого заболевания.

По словам исследователей, данное открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.


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