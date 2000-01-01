13.06 02:35 MIGnews.com
Названа наименее уязвимая к COVID-19 группа крови
Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению смертоносным коронавирусом COVID-19, который продолжает бушевать по всему миру.
К такому выводу пришли специалисты американской биотехнологической компании 23andMe
.
Они провели исследование с участием более 750 тысяч человек. Предварительные результаты показали, что первая группа крови снижает вероятность заражения на 9-18%.
Что примечательно, резус-фактор не влияет ни на уязвимость, ни на тяжесть протекания вызываемого заболевания.
Данные приводятся с учетом поправки на вес, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие патологии.
Между тем, исследование не выявило существенного влияния других групп крови на степень подверженности их носителей коронавирусу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии