12.06 20:31 MIGnews.com
Иран представит "ультрасовременные" системы обороны
Иран представляет 10 новых "ультрасовременных" защитных систем для защиты ключевых объектов от атак с воздуха и моря.
Министр обороны Ирана Амир Хатами высоко оценивает "выдающийся" технический прогресс страны и надеется на "новые достижения ... в области стратегических электронных продуктов", пишет Timesofisrael
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Никаких других подробностей о предполагаемой новой разработке предоставлено не было.
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