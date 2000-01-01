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Иран представит `ультрасовременные` системы обороны 12.06 20:31   MIGnews.com

Иран представит "ультрасовременные" системы обороны

Иран представляет 10 новых "ультрасовременных" защитных систем для защиты ключевых объектов от атак с воздуха и моря.

Министр обороны Ирана Амир Хатами высоко оценивает "выдающийся" технический прогресс страны и надеется на "новые достижения ... в области стратегических электронных продуктов", пишет Timesofisrael.

Никаких других подробностей о предполагаемой новой разработке предоставлено не было.


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