В Индии создают космическое оружие

В Индии объявили о создании государственной структуры, которая будет разрабатывать космическое оружие. В прошлом году индийские военные уже уничтожили спутник с помощью ракеты.
Пару месяцев назад NASA обвинила Индию в угрозе Международной космической станции, поскольку во время испытаний индийские военные сбили спутник и увеличили количество космического мусора, который может навредить МКС.
Вопреки этому, развивающееся космическое государство решило создать отдельную структуру, которая будет развивать вооружение в космосе. Власти Индии объявили о создании Оборонного агентства космических исследований, которое будет работать отдельно от Министерства обороны и защищать страну в случае атак из космоса, пишет Futurism.
Индийские власти вспоминают сбитый своей же ракетой спутник как достижение армии страны, а не как событие, которое может стать фатальным для космических исследований и навредить работе научного оборудования на орбите.