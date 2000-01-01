13.06 04:10 MIGnews.com

Huawei умерила амбиции об опережении своих конкурентов

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Компания Huawei признала, что ей придется скорректировать планы, которые касаются лидерства на рынке смартфонов. Напомним, недавно китайский производитель опередил Apple, заняв второе место, после чего заявил, что сможет обойти Samsung в 2019-м или 2020 году.Шао Янг, стратегический директор Huawei Consumer Business Group, подтвердил, что компания достигла хороших темпов роста, однако запланированный процесс может занять больше времени.Тут принимается во внимание тот факт, что смартфоны Huawei и Honor не будут продаваться в Соединенных Штатах. Кроме того, уже сейчас продажи смартфонов компании существенно снизились и в европейском регионе, в частности в Германии, где в начале мая доля компании составляла 26%, а в конце месяца снизилась до 6%.За последние пару лет компании Huawei удалось существенно нарастить продажи, благодаря предложению устройств с хорошими функциями по доступным ценам. Кроме того, компания возглавила рейтинг лучших камерофонов индустрии.Пока что компания готовится запустить свою операционную систему, которая будет называться HongMeng, Ark или Oak в различных странах мира.