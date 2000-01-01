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WhatsApp будет судиться с пользователями 13.06 00:12   MIGnews.com

WhatsApp будет судиться с пользователями

Сервис для передачи мгновенных сообщений WhatsApp заявил, что будет судиться с пользователями, которые нарушили правила платформы, даже если найдут доказательства за пределами мессенджера.

Нарушения касаются массовых рассылок в бизнес-целях и "использование платформы в неправомерных целях".

«WhatsApp стремится использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, включая судебные иски, для предотвращения злоупотреблений, нарушающих наши условия обслуживания, в том числе автоматизированный или массовый обмен сообщениями и использование мессенджера не в личных целях. Вот почему в дополнение к технологическому правоприменению мы также готовим судебные иски против отдельных лиц или компаний, которые связаны с платформой, и свидетельствуем о таких злоупотреблениях. WhatsApp оставляет за собой право продолжать предпринимать правовые действия при таких обстоятельствах», – говорится в сообщении.

WhatsApp является частью компании Facebook. Если речь идет о таких нарушениях, как рассылка или спам, то у корпорации есть все возможности следить за действиями пользователей и пресекать нарушения, как это делает соцсеть.

Приложение для обмена сообщениями имеет строгие правила, регулирующие поведение его пользователей, и любой, кто нарушает условия обслуживания, может быть заблокирован. Пользователей отправляют в бан даже просто за добавление в групповой чат людей, не указанных в списке контактов или отправку сообщений неизвестным лицам.


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