12.06 23:39 MIGnews.com

Ученые клонировали виноград

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Как сообщают западные специализированные СМИ, ученые изначально намеревались восполнить дефицит этой невероятно вкусной и полезной ягоды в Австралии.Согласно обнародованным данным, в дальнейшем они планируют выяснить, как клонированные организмы отреагируют на более жаркие климатические условия, вызванные глобальным потеплением, которые создадутся на континенте через 50 лет. Австралийский виноград, по мнению экспертов, является уникальным.Как заявил Майкл Маккарзи, старший научный сотрудник НИИ Южной Австралии, клонированный виноград не будет подвергаться воздействию корневых вирусов и окажется устойчивым к вредителям, в том числе и к филлоксере.