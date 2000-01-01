12.06 22:23 MIGnews.com

Форма губ может рассказать о характере человека

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Международные ученые и физиономисты пришли к выводу, что форма губ является одной из главных особенностей, которая способна рассказать о характере человека. Так, если у индивида верхняя губа больше нижней, то вы встретились с эмоциональным и харизматичным человеком. Люди с такой формой губ любят жизнь и стараются чаще остальных привлечь к себе внимание.Если же вы обладатель пухлой формы губ, то вы просто были созданы для того, чтобы ухаживать за кем-то. Такие люди обладают врожденным материнским инстинктом и всегда хотят защищать других.В любой ситуации они сначала думают о других, а не о себе. Такие люди становятся лучшими родителями.Если же у человека нижняя губа больше, чем верхняя, то это говорит о том, что вы любопытны, коммуникабельны и всегда открыты новому опыту.Людей с тонкими губами, можно отнести к одиночкам. Такие личности очень самостоятельны и умеют решать свои проблемы.Верхняя губа имеет острый желобок у людей творческих. Они общительны, стремятся к самовыражению и почти всегда достигают хороших результатов в том, чем занимаются.