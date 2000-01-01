Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Форма губ может рассказать о характере человека | Фото: Thinkstock12.06 22:23   MIGnews.com

Форма губ может рассказать о характере человека

Международные ученые и физиономисты пришли к выводу, что форма губ является одной из главных особенностей, которая способна рассказать о характере человека. Так, если у индивида верхняя губа больше нижней, то вы встретились с эмоциональным и харизматичным человеком. Люди с такой формой губ любят жизнь и стараются чаще остальных привлечь к себе внимание.

Если же вы обладатель пухлой формы губ, то вы просто были созданы для того, чтобы ухаживать за кем-то. Такие люди обладают врожденным материнским инстинктом и всегда хотят защищать других.

В любой ситуации они сначала думают о других, а не о себе. Такие люди становятся лучшими родителями.

Если же у человека нижняя губа больше, чем верхняя, то это говорит о том, что вы любопытны, коммуникабельны и всегда открыты новому опыту.

Людей с тонкими губами, можно отнести к одиночкам. Такие личности очень самостоятельны и умеют решать свои проблемы.

Верхняя губа имеет острый желобок у людей творческих. Они общительны, стремятся к самовыражению и почти всегда достигают хороших результатов в том, чем занимаются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:46
Нетаниягу поздравил Путина с Днем России
21:16
Борис Джонсон просит ослабить блокаду Катара
21:15
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
20:09
Либерман сравнил "Аль-Джазиру" с нацистами и СССР
19:48
Amazon торгует футболками "Свободу Палестине"
19:15
Египет тоже урежет поставки электричества в Газу
18:44
Норвегия хочет запретить хиджабы и никабы
18:27
Израиль и Uber
18:22
Нетаниягу поручил ограничить финансирование НГО
17:59
ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу
17:27
Массовые аресты сторонников Навального в День России
17:09
Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача
16:55
Израиль не готов к землетрясению
16:36
Саудовские СМИ: Наш враг - Иран, а не Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus