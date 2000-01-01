Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









NASA отправит на Марс первый вертолет 13.05 03:39   MIGnews.com

NASA отправит на Марс первый вертолет

В 2020 году NASA отправит на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Это может стать первым случаем использования летательного аппарата на иной планете.

Как сообщает "Голос Америки", Mars Helicopter является дистанционно управляемым вертолетом, спроектированным для полетов в разреженной атмосфере Красной планеты. Его вес составляет 1,8 кг, а размеры сопоставимы с небольшим мячом, при этом вертолет снабжен солнечными батареями и системой подогрева.

Его двойной винт способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях Mars Helicopter успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км.

Ученые собираются использовать вертолет, чтобы добраться до точек на поверхности Марса, до которых не сможет добраться марсоход.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:11
Facebook создает свою криптовалюту
02:28
Кристина Агилера объявила о первом за 10 лет турне
00:27
Лошади способны распознавать человеческие эмоции
23:20
Коллекция Рокфеллеров ушла с молотка за 830 млн долларов
22:27
В США пес выстрелил из пистолета в своего хозяина
21:47
Гранд-финал Eurovision 2018: онлайн трансляция  
20:32
Победитель Евровидения назвал песню Израиля ужасной
20:09
Мерец - против конфронтации с Ираном
19:54
Израиль нанес удар по сектору Газа
18:58
Польша внесла режиссера в черный список за фильм о Холокосте
18:36
Меркель: безопасность Израиля очень важна для Германии
18:00
Сожженный палестинцами КПП закрыт на неопределенный срок
17:10
Лагерфельд может отказаться от гражданства из-за мигрантов
16:38
"Атака "Хизбаллы" - это провозглашение войны Ливаном"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus