NASA отправит на Марс первый вертолет

В 2020 году NASA отправит на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Это может стать первым случаем использования летательного аппарата на иной планете.
Как сообщает "Голос Америки", Mars Helicopter является дистанционно управляемым вертолетом, спроектированным для полетов в разреженной атмосфере Красной планеты. Его вес составляет 1,8 кг, а размеры сопоставимы с небольшим мячом, при этом вертолет снабжен солнечными батареями и системой подогрева.
Его двойной винт способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях Mars Helicopter успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км.
Ученые собираются использовать вертолет, чтобы добраться до точек на поверхности Марса, до которых не сможет добраться марсоход.