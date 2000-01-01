13.05 03:39 MIGnews.com

NASA отправит на Марс первый вертолет

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В 2020 году NASA отправит на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.Это может стать первым случаем использования летательного аппарата на иной планете.Как сообщает "Голос Америки", Mars Helicopter является дистанционно управляемым вертолетом, спроектированным для полетов в разреженной атмосфере Красной планеты. Его вес составляет 1,8 кг, а размеры сопоставимы с небольшим мячом, при этом вертолет снабжен солнечными батареями и системой подогрева.Его двойной винт способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях Mars Helicopter успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км.Ученые собираются использовать вертолет, чтобы добраться до точек на поверхности Марса, до которых не сможет добраться марсоход.