Илон Маск достроил туннель под Лос-Анджелесом

По словам миллиардера, компания ожидает окончательного одобрения регулирующих органов. Поездки через его тоннели будут безплатними, что сделает туннели самым желанным методом транспортировки.
Предприниматель опубликовал в четверг видео, на котором продемонстрировал текущее состояние строящегося под Лос-Анджелесом скоростного тоннеля.
https://www.reuters.com/article/us-musk-tunnel/elon-musk-promises-free-rides-through-tunnel-but-to-where-idUSKBN1ID04R
Согласно документации, подземная трасса протяженностью 3,2 км расположена под западной частью Лос-Анджелеса. Изначально Маск хотел оборудовать ее для автомобилей, но затем проект изменили ради быстрого перемещения пассажиров. Последние будут передвигаться в специальных капсулах со скоростью до 200 км/ч.