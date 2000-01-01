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Илон Маск достроил туннель под Лос-Анджелесом | Фото:12.05 16:02   MIGnews.com

Илон Маск достроил туннель под Лос-Анджелесом

Первый подземный туннель The Boring Company Илона Маска в Лос-Анджелесе может быть готов к эксплуатации в течение нескольких месяцев.

Об этом в субботу. 12 мая сообщает Reuters.

По словам миллиардера, компания ожидает окончательного одобрения регулирующих органов. Поездки через его тоннели будут безплатними, что сделает туннели самым желанным методом транспортировки.

Предприниматель опубликовал в четверг видео, на котором продемонстрировал текущее состояние строящегося под Лос-Анджелесом скоростного тоннеля.
https://www.reuters.com/article/us-musk-tunnel/elon-musk-promises-free-rides-through-tunnel-but-to-where-idUSKBN1ID04R
Согласно документации, подземная трасса протяженностью 3,2 км расположена под западной частью Лос-Анджелеса. Изначально Маск хотел оборудовать ее для автомобилей, но затем проект изменили ради быстрого перемещения пассажиров. Последние будут передвигаться в специальных капсулах со скоростью до 200 км/ч.
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