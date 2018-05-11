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Маск отправил Falcon 9 покорять космос | Фото:12.05 14:18   MIGnews.com

Маск отправил Falcon 9 покорять космос

Американская корпорация SpaceX в пятницу вечером впервые запустила новую модификацию ракеты Falcon 9 под названием Block-5, которая использует более мощные двигатели, но при этом превосходит предшественников в областях безопасности и многоразового использования.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает CNBC.

По данным издания, именно эта модификация в будущем будет использоваться компанией миллиардера Илона Маска для пилотируемых полетов.

Уточняется, что вывод астронавтов на орбиту с последующим возвращением на Землю запланирован на конец этого года.

Согласно информации издания, ракета находится на стартовой площадке LC-39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Модификация Falcon 9 является ракетой многоразового использования. Ее маршевые ступени можно использовать до 10 раз без серьезного технического обслуживания, и до 100 раз после обслуживания и дозаправки.
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