Маск отправил Falcon 9 покорять космос

Американская корпорация SpaceX в пятницу вечером впервые запустила новую модификацию ракеты Falcon 9 под названием Block-5, которая использует более мощные двигатели, но при этом превосходит предшественников в областях безопасности и многоразового использования.
По данным издания, именно эта модификация в будущем будет использоваться компанией миллиардера Илона Маска для пилотируемых полетов.
Уточняется, что вывод астронавтов на орбиту с последующим возвращением на Землю запланирован на конец этого года.
Согласно информации издания, ракета находится на стартовой площадке LC-39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.
Модификация Falcon 9 является ракетой многоразового использования. Ее маршевые ступени можно использовать до 10 раз без серьезного технического обслуживания, и до 100 раз после обслуживания и дозаправки.