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Названы пять смертельных опасностей Марса | Фото: Thinkstock13.05 02:47   MIGnews.com

Названы пять смертельных опасностей Марса

Человек, оказавшись на Марсе, может умереть из-за пяти основных причин. Соответствующее исследование представлено астронавтами NASA на конференции "Люди на Марсе".

В частности одной из опасности назвали низкое атмосферное давление (примерно в сто раз меньше земного). В отсутствие защиты кровь человека в таких условиях начнет "кипеть". Умереть от этого можно в течение нескольких секунд.

Опасность также представляет гипоксия. Атмосфера Красной планеты на 95% состоит из углекислого газа. Оказавшийся без доступа кислорода человек умрет в течении нескольких минут.

На третьем месте – холод. Летом в районе экватора температура у поверхности Марса может достигать плюс 21 градусов Цельсия, однако ночью она значительно ниже, примерно минус 62 градуса.

Кроме того, к опасностям для человека на Красной планете называют приповерхностные слои атмосферы, которые содержат много абразивной пыли. Скопившись в человеческих легких, они могут спровоцировать смерть за несколько недель.

На пятом месте по опасности – радиация. Марс не имеет собственной магнитосферы, в результате чего высокоэнергетические космические лучи и потоки частиц от Солнца способны убить человека за несколько месяцев.
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