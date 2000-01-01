13.05 02:47 MIGnews.com

Названы пять смертельных опасностей Марса

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Человек, оказавшись на Марсе, может умереть из-за пяти основных причин. Соответствующее исследование представлено астронавтами NASA на конференции "Люди на Марсе".В частности одной из опасности назвали низкое атмосферное давление (примерно в сто раз меньше земного). В отсутствие защиты кровь человека в таких условиях начнет "кипеть". Умереть от этого можно в течение нескольких секунд.Опасность также представляет гипоксия. Атмосфера Красной планеты на 95% состоит из углекислого газа. Оказавшийся без доступа кислорода человек умрет в течении нескольких минут.На третьем месте – холод. Летом в районе экватора температура у поверхности Марса может достигать плюс 21 градусов Цельсия, однако ночью она значительно ниже, примерно минус 62 градуса.Кроме того, к опасностям для человека на Красной планете называют приповерхностные слои атмосферы, которые содержат много абразивной пыли. Скопившись в человеческих легких, они могут спровоцировать смерть за несколько недель.На пятом месте по опасности – радиация. Марс не имеет собственной магнитосферы, в результате чего высокоэнергетические космические лучи и потоки частиц от Солнца способны убить человека за несколько месяцев.