Цукерберг дал показания в Конгрессе США

По данным издания, основными темами стали скандал с утечкой данных 87 млн пользователей и возможное вмешательство России в выборы президента США через Facebook.
Также, Цукерберг поклялся, что Facebook не записывает голосовые беседы пользователей, как считают многие поклонники теории заговора. При этом предприниматель сознался, что система хранит данные пользователей, не зарегистрированных в сети, и запоминает все веб-страницы, которые посетили клиенты, в целях безопасности.
"Мы сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить использование наших инструментов во вред. Это касается и фальшивых новостей, и иностранного вмешательства в выборы, и разжигания ненависти, а также разработчиков и конфиденциальности данных. Мы не до конца понимали, в чем заключается наша ответственность. И это было большой ошибкой. Моей ошибкой", — заявил Цукерберг в своей вступительной речи перед Конгрессом.
Глава Facebook повторил слова, которые говорил перед Сенатом и во время конференции с журналистами 5 апреля. Цукерберг также перечислил новые меры защиты данных, озвученные ранее.
Комментируя инцидент с Cambridge Analytica, Цукерберг сказал, что Facebook начал рассылать предупреждения пользователям, которые стали жертвами утечки, и что он сам был в их числе. Предприниматель признал, что понадобится время, чтобы принять все необходимые меры безопасности.
Издание отмечает, что миллиардер также затронул тему российской "фабрики троллей", борьба с которой станет главным приоритетом социальной сети на 2018 год, - заявил Цукерберг.
"Это – гонка вооружений. Они будут учиться работать лучше, нам придется сделать то же самое".
Согласно информации издания, инвесторы положительно оценили выступления Цукерберга в Сенате и Конгрессе. В первый же день дачи показаний акции компании выросли на 1,2% после того, как ранее они потеряли в цене 0,4%.