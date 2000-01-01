5 преимуществ Samsung Galaxy S9

Совсем недавно в Украине стартовал предзаказ Samsung Galaxy S9, названый лучшим смартфоном последнего времени, с совершенной камерой и славой «распаковки на Луне». Сотни тысяч потребителей во всем мире изъявили желание получить новинку за неделю до старта официальных продаж (именно такие условия предзаказа). Почему гаджет оказался в центре внимания и чем привлек внимание поклонников?
Совершить предзаказ смартфона Samsung Galaxy S9 можно на moyo.ua – официальном веб-сайте популярной омниканальной торговой сети. Почему стоит приобщиться к «армии» ждущих, чем привлекателен новый Самсунг?
Камера. О свойствах и возможностях съемки на S9 говорил, без преувеличения, весь мир. Камера пока не имеет аналогов. Фишка камер смартфонов из новой серии Samsung даже не в 12 и 8 Мп (для основной и фронтальной камеры соответственно), а в том, что они, как и человеческий зрачок, адаптируются к освещению - снимки получаются яркими, контрастными, реалистичными и качественными.
«Умное» приложение для съемки. Помимо превосходного качества фотографий и видео Samsung Galaxy S9 может похвастаться еще и возможностью использования в качестве портативного «карманного» переводчика. Если раньше для перевода фрагментов текста на фото необходимо было загружать специальное ПО, то теперь достаточно просто «поймать» непонятные слова в кадр.
Идентификация пользователя. Существует целых 3 способа биометрической идентификации владельца Galaxy S9: помимо сканирования узора папиллярных линий, смартфон оснащен еще и системой сканирования радужки и аутентификации по лицу.
Высокая скорость работы, отсутствие лагов и торможений. О том, что Samsung Galaxy S9 порадует отменной скоростью реакции свидетельствует инновационный процессор (8 ядер) и ОС Android 8.0. Кроме того, владельцам устройств не стоит переживать о сохранности и безопасности персональной информации благодаря специальной системе защиты сохраненных данных.
Привлекательный дизайн. Как вишенка на торте, состоящем из преимуществ, выступает внешний вид и удачный форм-фактор Galaxy S9. Смартфон, как и его предшественники, безрамочный, удобен в руке, обладает оптимальными размерами.
Конечно же, о плюсах смартфона Самсунг S9 из серии Galaxy лучше его владельца не сможет рассуждать никто. Поэтому, дабы удостовериться в правдивости вышеприведенных фактов на собственном примере, следует все-таки оформить предзаказ устройства и дождаться момента, когда он окажется в ваших руках.