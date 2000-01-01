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На борту МКС появился огород – растет капуста и салат-латук 13.03 02:17   MIGnews.com

На борту МКС вырастили "космоогород"

Американское нацуправление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало свежие снимки самого настоящего огорода" на борту Международной космической станции.

Для выращивания овощей используется установка Veggie, которую доставили на станцию весной 2014 года. Veggie дает возможность растениям расти в условиях микрогравитации при искусственном освещении.

Весной 2017 года на станции появилась вторая ферма - Advanced Plant Habitat (APH) – улучшенная версия Veggie, пишет Багнет.

На снимках запечатлены: красный салат-латук, китайская капуста Токио Бекана и японская листовая капуста мизуна.
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