12.03 11:26 MIGnews.com

Илон Маск рассказал о первом полете нового корабля на Марс

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Директор и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал первый полет нового космического корабля на Марс. По его словам, корабль впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года.Об этом Маск объявил во время сессии вопросов и ответов на ежегодном фестивале технологий и культуры в Остине (Техас)."Мы строим межпланетный корабль, который сможет совершить короткие полеты, начиная с певрой половины следующего года. Хотя иногда установленные мною временные рамки немного…Вы понимаете", - отметил канадо-американский инженер.При этом он со смехом намекнул на появившуюся ранее информацию о том, что SpaceX не успевает запустить глобальный интернет Starlink к 2022 году.Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет полностью многоразовой. Полет будет стоить дешевле, чем первоначальные старты Falcon 1, которые Маск оценивал в диапазоне от пяти до шести миллионов долларов.BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн.