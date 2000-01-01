12.02 09:42 MIGnews.com

США: У Huawei - "черный ход" к мобильным аппартам

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Американские чиновники утверждают, что располагают доказательствами того, что у китайской компании Huawei есть доступ к мобильным сетям по всему миру."У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной и личной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", - заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен в ходе интервью изданию Wall Street Journal.Соединенные Штаты давно заявляли, что Huawei может тайно получать доступ к сетям через сетевое оборудование, которое продает телекоммуникационным компаниям, однако официальные представители США до сих пор не предоставляют таких доказательств публично, но начали делиться своими сведениями с другими странами.США хранили секретные данные до конца прошлого года, когда американские чиновники предоставили сведения своим союзникам, включая Великобританию и Германию.Американские официальные лица заявили, что они знали о доступе к мобильным сетям со стороны Huawei "с момента начала наблюдения в 2009 году на раннем оборудовании 4G".Производители телекоммуникационного оборудования, которые продают продукты операторам связи, обязаны по закону встроить свои аппаратные средства для доступа властей к сетям в законных целях, но они также обязаны создавать оборудование таким образом, чтобы производитель не мог получить доступ без согласия оператора сети.Американские чиновники утверждают, что Huawei нарушила эти законы.По их словам, Huawei создала оборудование, которое тайно сохраняет способность производителя получать доступ к сетям через эти интерфейсы без ведома операторов. Чиновники не предоставили подробную информацию о том, где, по их мнению, Huawei может получить доступ к сетям.Официальные представители Huawei оспаривают предъявленные обвинения, заявляя, что "никогда и никогда не будет делать ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность сетей и данных своих клиентов".