13.02 01:27 MIGnews.com

Ученые: секс находится на грани исчезновения

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Британские ученые пришли к выводу, что сексу грозит исчезновение. Прежде чем подтвердит свою гипотезу, сотрудники Кембриджского университета провели соответствующее исследование на данную тему.Как выяснилось, за последние 30 лет по всему миру снизилась сексуальная активность, что сильно настораживает ученых. К примеру, в 1990 году пары занимались сексом 5 раз в месяц, в сравнении с нашими днями люди практикуют секс лишь 2-3 раза. Исходя из этого можно сделать вывод, что уже через 15 лет человечество совсем перестанет вступать в интимные отношение, что и приведет к исчезновению секса.Это в свою очередь негативно скажется на уровне рождаемости.Ученые объясняют, что в современные молодые люди предпочитают сидеть в интернете и смотреть сериалы, вместо того, чтобы вести нормальную половую жизнь.