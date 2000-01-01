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Facebook создает технологию чтения мыслей | Фото: Thinkstock13.01 01:25   MIGnews.com

Facebook создает технологию чтения мыслей

Секретное подразделение внутри компании Facebook занимается разработкой технологии, которая в будущем позволит читать мысли.

Как сообщает Business Insider, недавно были опубликованы несколько вакансий, которые намекают на новый проект Facebook, связанный с нейровизуализацией и электрофизиологией. Впоследствии это может привести к созданию "коммуникационной платформы будущего". Эксперты считают, что речь идет о телепатии — передаче мыслей на расстоянии.

В компании не стали комментировать данные вакансии. Однако, как напоминает издание, в 2015 году сооснователь Facebook Марк Цукерберг говорил о том, что "однажды мы сможем передавать друг другу мысли напрямую с помощью технологии".

В августе 2016 года корпорация Facebook открыла производственную лабораторию, получившую название Area 404 и оснащенную оборудованием и станками для изготовления прототипов технических новинок. Лаборатория должна позволить быстрее создавать внутри компании прототипы устройств, в том числе для подразделения Building 8.
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