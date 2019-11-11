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Маск отправил новую партию спутников для интернета | Фото:12.11 03:22   MIGnews.com

Маск отправил новую партию спутников для интернета

В понедельник, 11 ноября, стартовал очередной запуск ракеты Falcon 9 со второй партией мини-спутников для проекта SpaceX Илона Маска – Starlink.

Соответствующий момент транслировался на официальном YouTube-канале компании.

Запуск прошел со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). SpaceX мягко посадила ускоритель на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане, после чего корабли Ms. Tree і Мs. Chief схватили обе створки обтекателя.

Новую группу спутников должны были развернуть на высоте 280 километров. Общая масса полезной нагрузки составила 13 620 килограммов. Ракета вывела космические аппараты Starlink на низкую околоземную орбиту.





Новый запуск примечателен тем, что SpaceX в четвертый раз использовала одну и ту же первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.



Starlink — проект компании SpaceX, направленный на создание дешевого и доступного интернета. За проектом Илона Маска следит весь мир.


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