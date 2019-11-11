12.11 03:22 MIGnews.com

Маск отправил новую партию спутников для интернета

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the fourth launch and landing of this booster pic.twitter.com/qQvH7pwMDO — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 11 ноября, стартовал очередной запуск ракеты Falcon 9 со второй партией мини-спутников для проекта SpaceX Илона Маска – Starlink.Соответствующий момент транслировался на официальном YouTube-канале компании.Запуск прошел со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал (США). SpaceX мягко посадила ускоритель на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане, после чего корабли Ms. Tree і Мs. Chief схватили обе створки обтекателя.Новую группу спутников должны были развернуть на высоте 280 километров. Общая масса полезной нагрузки составила 13 620 килограммов. Ракета вывела космические аппараты Starlink на низкую околоземную орбиту.Новый запуск примечателен тем, что SpaceX в четвертый раз использовала одну и ту же первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.Starlink — проект компании SpaceX, направленный на создание дешевого и доступного интернета. За проектом Илона Маска следит весь мир.