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Рorsche планирует выпуск летающих автомобилей 11.10 13:09   MIGnews.com

Рorsche планирует выпуск летающих автомобилей

Компании Porsche и Boeing заключили соглашение, в рамках которого планируюи совместно заняться такого сегмента рынка как городская авиация. В рамках партнерства планируется совместный выпуск электрического летающего автомобиля с вертикальной посадкой.

"Это сотрудничество основывается на наших усилиях по созданию безопасной и эффективной новой мобильной экосистемы и дает возможность исследовать разработку городского воздушного транспорта премиум-класса с ведущим автомобильным брендом. Porsche и Boeing объединяют точную инженерию, стиль и инновации для развития городской мобильности во всем мире", - заявил по поводу заключенного соглашения вице-президент и генеральный директор Boeing Стив Нордлунд.

Компаниями уже совместно выпущены несколько рендеров будущего аэромобиля. На них изображен компактный самолет, оснащенный короткими крыльями, гладким фюзеляжем и закругленными окнами. Об этом сообщает портал Autoua.

Компанией Porsche Consulting было проведено исследование, показавшее, что рынок городского воздушного транспорта имеет тенденцию к росту после 2025 года. Планируется, что это будет означать появление большого рынка для летающих автомобилей.


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