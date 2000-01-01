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Google выведет из Китая производство устройств 11.10 12:17   MIGnews.com

Google выведет из Китая производство устройств

Корпорация Google планирует вывести из Китая производство своих устройств. В компании объясняют грядущие перемены стремлением минимизировать негативное влияние возможных последствий торговой войны межу США и Китаем.

Источники сообщают, что отныне сборку умных колонок Google Home планируется перенести в Таиланд. Производственным партнером американской корпорации остается компания Quanta Computer. Об этом сообщает Лига.

Также сообщается, что Google рассматривает возможность переноса производства портативных устройств на платформе Chrome OS из Китая в Таиланд и Вьетнам.

Ранее появилась информация о том, что корпорация планирует перенести производство своих смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам.


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