Google выведет из Китая производство устройств

Корпорация Google планирует вывести из Китая производство своих устройств. В компании объясняют грядущие перемены стремлением минимизировать негативное влияние возможных последствий торговой войны межу США и Китаем.
Источники сообщают, что отныне сборку умных колонок Google Home планируется перенести в Таиланд. Производственным партнером американской корпорации остается компания Quanta Computer. Об этом сообщает Лига.
Также сообщается, что Google рассматривает возможность переноса производства портативных устройств на платформе Chrome OS из Китая в Таиланд и Вьетнам.
Ранее появилась информация о том, что корпорация планирует перенести производство своих смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам.