11.10 22:18 MIGnews.com

Израиль выделит миллионы на привлечение зарубежных студентов

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В надежде привлечь иностранных студентов для компенсации сокращения числа учащихся в израильских колледжах и университетах Совет по высшему образованию разработал соответствующий план.Программа направлена на студентов из Азии, в частности Китая и Индии, а также на еврейских студентов из Северной Америки. Исследования совета показали, что студенты на Дальнем Востоке имеют более позитивное представление об Израиле и об обучении здесь, чем их американские и европейские коллеги.Совет планирует потратить на программу 430 млн шекелей ($118 млн). Цель состоит в том, чтобы увеличить число иностранных студентов в Израиле с 11 000 до 24 000. Сегодня в Израиле обучается 1130 иностранных студентов. Программа совета надеется увеличить это число на 30%.В плане говорится, что привлечение большего числа иностранных студентов повысит академический уровень израильских образовательных учреждений и улучшит репутацию израильского высшего образования за рубежом.Исследование совета показало, что барьеры для привлечения иностранных студентов включают проблемы безопасности и то, что большинство учебных программ проводятся полностью на иврите. Кроме того, потенциальных иностранных студентов беспокоят высокие расходы на проживание в Израиле, трудности с поиском съемных квартир и трудности с получением рабочей визы для партнеров и супругов.