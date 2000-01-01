12.09 06:12 MIGnews.com

Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь

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На экзопланете ученые обнаружили водяной пар в атмосфере, которая, как известно, имеет пригодные для зарождения жизни температуры.Беспрецедентное обнаружение было сделано на планете K2-18b, которая в восемь раз превышает массу Земли и находится в 110 световых годах от нашей планеты, и, возможно, подвергается опасному излучению из-за очень активной звезды красного карлика. Профессор Джованна Тинетти, соавтор Исследование рассказл Sky News: "У K2-18b может быть скучное имя, но это очень захватывающая планета - это первая супер-Земля, в которой мы можем найти атмосферу. Что действительно впечатляет, так это то, что планета находится в так называемой обитаемой зоне".Открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy, является первым успешным обнаружением в атмосфере экзопланеты, находящейся на орбите в "обитаемой зоне" своей звезды, то есть она находится на расстоянии, на котором вода может существовать в жидкой форме.