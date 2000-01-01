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Израильская компания начнет печатать мясо на 3D-принтере | Фото:11.09 19:44   MIGnews.com

Израильская компания начнет печатать мясо на 3D-принтере

В среду, 11 сентября, израильская компания 3D-принтеров мяса Redefine Meat объявила, что привлекла 6 миллионов долларов на разработку своей системы 3D-печати мяса, сообщает Globes.

Компания Redefine Meat стремится использовать технологию 3D-печати для разработки мясных продуктов без использования материала животного происхождения.

"Наша цель - не просто разработать новый пищевой продукт, но и внедрить новую технологию для разработки, производства и масштабирования продуктов из альт-мяса. Мы уже успешно напечатали отличные продукты для многочисленных мероприятий, и в течение следующих 12 месяцев мы выведем технологию на новый уровень, оказав огромное влияние на рынок мяса и будущее нашей планеты. Мы рады, что получили эти инвестиции, и работаем с качественными инвесторами, которые разделяют наши видение и поддерживают Redefine Meat на пути к тому, чтобы стать лидером отрасли", - сказал сооснователь Redefine Meat и генеральный директор Eshchar Ben-ShitriT.

Redefine Meat стремится запустить технологию в следующем году.


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