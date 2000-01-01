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Прорыв в медицине: кардиолог провел 5 операций по Интернету 11.09 14:37   MIGnews.com

Прорыв в медицине: кардиолог провел 5 операций по Интернету

Кардиологу из Индии Теджасу Пателу удалось провести серию уникальных операций. Удивительное в них было то, что все они были проведены при помощи Интернета. Расстояние между пациентом и врачом составляло 30 километров.

"Удаленные" операции стали возможны благодаря сосудистому роботу.

Суть заключается в том, что врач при помощи видеомонитора и джойстика управлял роботом по Сети. Таким образом было проведено 5 операций, каждая из них оказалась успешной.

Специалисты отметили, что эффект от операции, проведенной дистанционно, ничем не отличается от обычной, когда врач выполняет действия руками, а не посредством манипуляций роботом.


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