11.09 12:22 MIGnews.com

Ученые восстановили облик крупнейшего летающего динозавра

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Палеонтологам наконец удалось восстановить по останкам новый вид птерозавров-аждархид – его представители были одними из крупнейших летающих животных в истории. Этот вид ученые назвали Cryodrakon boreas, что в переводе означает "холодный дракон северных ветров".Останки этого крупнейшего летающего животного были впервые обнаружены на юге Канады в 90-х годах. Были найдены плечевая, пястная и плюсневая кости, ребро и несколько шейных позвонков.Однако, завершить восстановление облика динозавра удалось только сейчас. Ученые установили, что у этого птерозавра размах крыльев достигал 10-11 метров, а жил он около 75 миллионов лет назад.